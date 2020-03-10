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Палатка зимняя утепленная 1203 (2м*2м*1.7м)
- 3 300 руб.
Палатка зимняя 1201А (2.4м*2.4м*1.7м)
- 2 800 руб.
Зимняя палатка 1202А (2м*2м*1.7м)
- 2 800 руб.
Палатка зимняя 1002А (1.5м*1.5м*1.3м)
- 2 000 руб.
Внешний аккумулятор PowerBank Texnano BZ01
- 1 850 руб.
Нож Columbia SA20
- 1 500 руб.
Нож Columbia SA26
- 1 500 руб.
Палатка зимняя 1102А (1.8м*1.8м*1.3м)
- 2 100 руб.
Нож Columbia SA63
- 1 500 руб.
Нож Columbia G02
- 1 500 руб.
Зимняя палатка шестигранная (2.4м*2.4м*1.7)
- 3 800 руб.
Безынерционная катушка BAZIZFISH LS6000
- 1 800 руб.
Интернет магазин "Русский Воин" снаряжение и самооборона
В нашем интернет-магазине Вы найдете большой выбор товаров для самообороны, охоты, рыбалки, туризма и отдыха.
Почему мы? Наши преимущества:
- Большой ассортимент и оптимальные цены;
- Гарантия качества;
- Гибкие условия оплаты товара (Visa/Mastercard, наложенный платеж, Электронные деньги);
- Отправка по всей России;
- Доставка почтой, транспортными компаниями и курьером по г. Новосибирск в кратчайшие сроки;
- Бесплатная доставка до терминала ТК;
- Компетентные консультации – наши менеджеры оперативно обрабатывают Ваш заказ и ответят на все интересующие вопросы;
- Постоянное пополнение ассортимента;
Телескопическая дубинка SHY 52 см
- 2 400 руб.
Фонарь SWAT
- 750 руб.
Нож Gerber StrongArm
- 1 990 руб.
Наручники БРС-2 вороненые
- 990 руб.
Нож-бабочка Черный MK2
- 750 руб.
Мощный электрошокер ОСА 704
- 1 450 руб.
Нож-бабочка JL-03A
- 1 000 руб.
Муляж гранаты Ф1
- 1 500 руб.
- 1 200 руб.
Электрошокер ОСА 928 TYPE С Антизахватом
- 1 550 руб.
Налобный фонарь Boruit RJ-3001
- 1 350 руб.
- 1 100 руб.
Мощный налобный фонарь V25
- 1 700 руб.
Наручники КРАБ
- 990 руб.
Складной нож Cold Steel Rajah Реплика
- 1 500 руб.
Электрошокер ОСА TW-801 Type
- 990 руб.
Нож для выживания Gerber Ultimate
- 1 990 руб.
Стилет складной Premium Milano Collection
- 1 190 руб.
- 850 руб.
Стилет складной Tac-Force Градиент
- 1 190 руб.
- 850 руб.
Муляж гранаты Ф1
- 1 500 руб.
- 1 200 руб.
Стилет складной Premium Milano Collection 2
- 1 190 руб.
- 850 руб.
Светодиодный фонарь MX-8006
- 950 руб.
- 750 руб.
Стилет складной Godfather Collection
- 1 190 руб.
- 850 руб.
Фонарь светодиодный X-Balog BL-8023
- 1 250 руб.
- 990 руб.
Налобный фонарь Boruit RJ-3001
- 1 350 руб.
- 1 100 руб.
Газовый баллончик Шпага 65мл Струйный
- 600 руб.
- 450 руб.
Налобный фонарь BL-2199 с синим светом
- 1 250 руб.
- 950 руб.
Налобный фонарь V-26
- 1 700 руб.
- 1 490 руб.
Стилет складной Белый
- 1 190 руб.
- 850 руб.
Что можно купить в интернет магазине «Русский Воин»?
У нас Вы можете приобрести товары, которые помогут Вам защитить себя и своих близких в экстренных ситуациях: газовые баллончики, телескопические дубинки и электрошокеры.
Также в каталоге нашего магазина представлены товары, которые помогут интересно провести Ваш досуг на природе: палатки, рюкзаки, спальные мешки, тактические и складные ножи, фонари и прочее туристическое снаряжение для активного отдыха.
Здесь Вы сможете найти товары для таких хобби как охота, рыбалка и туризм: бинокли, оптические прицелы, налобные фонари.
Наш магазин постоянно расширяет ассортимент продукции, здесь вы можете найти товары на любой вкус в разных ценовых категориях. Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и дарим приятные подарки.
У нас Вы можете приобрести товары, которые помогут Вам защитить себя и своих близких в экстренных ситуациях: газовые баллончики, телескопические дубинки и электрошокеры.
Также в каталоге нашего магазина представлены товары, которые помогут интересно провести Ваш досуг на природе: палатки, рюкзаки, спальные мешки, тактические и складные ножи, фонари и прочее туристическое снаряжение для активного отдыха.
Здесь Вы сможете найти товары для таких хобби как охота, рыбалка и туризм: бинокли, оптические прицелы, налобные фонари.
Наш магазин постоянно расширяет ассортимент продукции, здесь вы можете найти товары на любой вкус в разных ценовых категориях. Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и дарим приятные подарки.