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Палатка зимняя утепленная 1203 (2м*2м*1.7м)
Палатка зимняя утепленная 1203 (2м*2м*1.7м)
  • 3 300 руб.
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New
Палатка зимняя 1201А (2.4м*2.4м*1.7м)
Палатка зимняя 1201А (2.4м*2.4м*1.7м)
  • 2 800 руб.
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New
Зимняя палатка 1202А (2м*2м*1.7м)
Зимняя палатка 1202А (2м*2м*1.7м)
  • 2 800 руб.
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Палатка зимняя 1002А (1.5м*1.5м*1.3м)
Палатка зимняя 1002А (1.5м*1.5м*1.3м)
  • 2 000 руб.
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Тренировочный нож-бабочка Зеленый Череп
Тренировочный нож-бабочка Зеленый Череп
  • 900 руб.
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Внешний аккумулятор PowerBank Texnano BZ01
Внешний аккумулятор PowerBank Texnano BZ01
  • 1 850 руб.
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Палатка зимняя утепленная 1803 (1.8м*1.8м*2.05м)
Палатка зимняя утепленная 1803 (1.8м*1.8м*2.05м)
  • 9 000 руб.
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Палатка зимняя утепленная 1802 (1.8м*1.8м*2.05м)
Палатка зимняя утепленная 1802 (1.8м*1.8м*2.05м)
  • 9 000 руб.
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Нож Columbia SA20
Нож Columbia SA20
  • 1 500 руб.
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Нож Columbia SA26
Нож Columbia SA26
  • 1 500 руб.
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Палатка зимняя 1102А (1.8м*1.8м*1.3м)
Палатка зимняя 1102А (1.8м*1.8м*1.3м)
  • 2 100 руб.
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Нож Columbia SA63
Нож Columbia SA63
  • 1 500 руб.
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Нож Columbia G02
Нож Columbia G02
  • 1 500 руб.
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Зимняя палатка шестигранная (2.4м*2.4м*1.7)
Зимняя палатка шестигранная (2.4м*2.4м*1.7)
  • 3 800 руб.
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Безынерционная катушка BAZIZFISH LS6000
Безынерционная катушка BAZIZFISH LS6000
  • 1 800 руб.
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Интернет магазин "Русский Воин" снаряжение и самооборона


В нашем интернет-магазине Вы найдете большой выбор товаров для самообороны, охоты, рыбалки, туризма и отдыха.
 
Почему мы? Наши преимущества:
  • Большой ассортимент и оптимальные цены;
  • Гарантия качества;
  • Гибкие условия оплаты товара (Visa/Mastercard, наложенный платеж, Электронные деньги);
  • Отправка по всей России;
  • Доставка почтой, транспортными компаниями и курьером по г. Новосибирск в кратчайшие сроки;
  • Бесплатная доставка до терминала ТК;
  • Компетентные консультации – наши менеджеры оперативно обрабатывают Ваш заказ и ответят на все интересующие вопросы;
  • Постоянное пополнение ассортимента;
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каленая телескопическая дубинка
Телескопическая дубинка SHY 52 см
  • 2 400 руб.
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Фонарь SWAT
Фонарь SWAT
  • 750 руб.
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Нож для выживания
Нож Gerber StrongArm
  • 1 990 руб.
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Наручники БРС-2 вороненые
Наручники БРС-2 вороненые
  • 990 руб.
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Нож-бабочка (Балисонг) Black King
Нож-бабочка Черный MK2
  • 750 руб.
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Электрошокер 704
Мощный электрошокер ОСА 704
  • 1 450 руб.
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Нож-бабочка (Балисонг) Silver Blade
Нож-бабочка JL-03A
  • 1 000 руб.
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-300 руб.
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Муляж гранаты
Муляж гранаты Ф1
  • 1 500 руб.
  • 1 200 руб.
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Электрошокер 928
Электрошокер ОСА 928 TYPE С Антизахватом
  • 1 550 руб.
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-250 руб.
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Налобный фонарь Новосибирск
Налобный фонарь Boruit RJ-3001
  • 1 350 руб.
  • 1 100 руб.
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Налобный фонарь Новосибирск
Мощный налобный фонарь V25
  • 1 700 руб.
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Наручники КРАБ
Наручники КРАБ
  • 990 руб.
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Складной нож
Складной нож Cold Steel Rajah Реплика
  • 1 500 руб.
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Электрошокер с фонарем
Электрошокер ОСА TW-801 Type
  • 990 руб.
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Нож для выживания
Нож для выживания Gerber Ultimate
  • 1 990 руб.
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-340 руб.
Нож для выживания
Стилет складной Premium Milano Collection
  • 1 190 руб.
  • 850 руб.
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-340 руб.
Нож для выживания
Стилет складной Tac-Force Градиент
  • 1 190 руб.
  • 850 руб.
Купить в 1 клик
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-300 руб.
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Муляж гранаты
Муляж гранаты Ф1
  • 1 500 руб.
  • 1 200 руб.
Купить в 1 клик
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-340 руб.
Нож для выживания
Стилет складной Premium Milano Collection 2
  • 1 190 руб.
  • 850 руб.
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-200 руб.
Светодиодный фонарь MX-8006
Светодиодный фонарь MX-8006
  • 950 руб.
  • 750 руб.
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-340 руб.
Нож для выживания
Стилет складной Godfather Collection
  • 1 190 руб.
  • 850 руб.
Купить в 1 клик
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-260 руб.
Фонарь светодиодный X-Balog BL-8023
Фонарь светодиодный X-Balog BL-8023
  • 1 250 руб.
  • 990 руб.
Купить в 1 клик
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-250 руб.
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Налобный фонарь Новосибирск
Налобный фонарь Boruit RJ-3001
  • 1 350 руб.
  • 1 100 руб.
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-150 руб.
Струйный газовый баллончик Шпага
Газовый баллончик Шпага 65мл Струйный
  • 600 руб.
  • 450 руб.
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-300 руб.
Налобный фонарь Новосибирск
Налобный фонарь BL-2199 с синим светом
  • 1 250 руб.
  • 950 руб.
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-210 руб.
Налобный фонарь Новосибирск
Налобный фонарь V-26
  • 1 700 руб.
  • 1 490 руб.
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-340 руб.
Нож для выживания
Стилет складной Белый
  • 1 190 руб.
  • 850 руб.
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Что можно купить в интернет магазине «Русский Воин»?

У нас Вы можете приобрести товары, которые помогут Вам защитить себя и своих близких в экстренных ситуациях: газовые баллончики, телескопические дубинки и электрошокеры.

Также в каталоге нашего магазина представлены товары, которые помогут интересно провести Ваш досуг на природе: палатки, рюкзаки, спальные мешки, тактические и складные ножи, фонари и прочее туристическое снаряжение для активного отдыха. 

Здесь Вы сможете найти товары для таких хобби как охота, рыбалка и туризм: бинокли, оптические прицелы, налобные фонари.

Наш магазин постоянно расширяет ассортимент продукции, здесь вы можете найти товары на любой вкус в разных ценовых категориях. Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и дарим приятные подарки.
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